Stefano Sottili, allenatore della Pistoiese, ha così parlato della Juventus Under 23 in vista della partita di oggi pomeriggio: "Per ora ho sempre dovuto fare la conta dei calciatori a disposizione: probabilmente contro la Juve sarà lo stesso. Per potenzialità la rosa dei bianconeri non è seconda a quelle del Como e dell'Alessandria, che in questo momento sono in testa alla classifica. Molti dei loro ragazzi hanno un futuro assicurato, se non in Serie A in qualsiasi altro campionato di vertice europeo. Certo, il fatto di avere una rosa in costante evoluzione con ragazzi che vanno e tornano dalla prima squadra, così come dalla Primavera, rende difficile costruire un gruppo affiatato e affamato. Per questo sarà ancora più determinante l’aspetto caratteriale."