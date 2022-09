Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, il calciatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul suo ex compagno Dusan Vlahovic.'Con Dusan in realtà non abbiamo mai giocato insieme, lui è un 2000 e io un ’99, comunque non devo dire certamente io chi è Vlahovic. Poi ognuno prende le sue scelte e non bisogna mettere bocca nelle decisioni altrui. È un bravissimo ragazzo, si è sempre comportato bene'.