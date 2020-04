Il giovane attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha parlato durante una diretta sul canale ufficiale Instagram del club viola. L'attaccante, classe ’99 ha raccontato alcuni momenti della sua carriera, ma anche del suo idolo, il numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole: "Fin da piccolo il mio idolo è stato Cristiano Ronaldo. È un esempio e un’ispirazione per tutti quelli che fanno questo sport. Un punto di riferimento per tutti". Insomma, un'ispirazione per molti il portoghese che ora anche io giovani calciatori italiani possono vedere da vicino.