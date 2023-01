Le parole dia Dazn:LA PARTITA - Una bella partita equilibrata, ottimo primo tempo, siamo stati alti e aggressivi di fronte ad una squadra come la Juve. Abbiamo mantenuto la nostra identità di gioco. Il secondo tempo loro hanno alzato il ritmo, abbiamo retto bene, abbiamo dato vivacità, intensità, siamo andati dentro l’area. Dobbiamo essere più decisi in area, la sensazione dal campo era che la squadra fosse in partita. Poi abbiamo concesso il gol e si è complicata ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi.PERICOLI ALLA JUVE – Il blocco basso serrato che facevano, avevamo detto con i quinti come Pereyra e Udogie di fare una coppia forte e di fare più cose veloci, più cross veloci dentro. La Juve poi ha alzato il ritmo, noi ci siamo rialzati, potevamo fare gol e poi il gol finale ha rovinato una partita all’altezza.