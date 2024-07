ha parlato ai microfoni di Sky a proposito di. Di seguito le sue dichiarazioni:"Conosco Federico molto bene, perché mio figlio Riccardo ha giocato con lui alla Fiorentina un po' di partite e l'ho visto crescere e consolidarsi in Serie A nell'anno di Paulo Sousa. È un grandissimo talento, sono un po' dubbioso ma ci sono un grandissimo direttore come Giuntoli e un grandissimo allenatore come Thiago Motta che sapranno fare le loro considerazioni e valutazioni. Faccio fatica a pensare che venga messo in discussione Chiesa, sicuramente tutti si aspettano qualcosa in più perché è nelle sue corde. Per me è uno degli attaccanti esterni più forti in circolazione, io non mi priverei del talento di Federico Chiesa".