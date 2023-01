Le parole diin conferenza stampa:CHIESA - “Sicuramente deve trovare ancora la forma migliore però quando è entrato ha cercato di sfruttare la sua forza. Sul gol non siamo stati attenti al suo movimento in profondità. Credo che alla fine però l’abbiamo contenuto bene”.UDINESE DI INIZIO STAGIONE - “Manca che dobbiamo fare più gol per le occasioni che creiamo. Giocare contro la Juventus non è mai semplice, è una squadra formata da giocatori straordinari. Viene da un filotto senza mai subire gol e queste cose non arrivano per caso. Però i ragazzi meritavano di ottenere almeno un punto oggi”.SI POTEVA VINCERE? - “Questo è il nostro modo di far calcio, non siamo sbilanciati ma vogliamo essere aggressivi in avanti. Ho la fortuna di aver giocatori intensi, la mia idea è che se stai basso rischi di prendere gol. Stasera abbiamo fatto bene, dalla panchina avevo la sensazione di totale controllo della gara. Manca la zampata, lì dobbiamo essere più lucidi più precisi. La sensazione è che potevamo anche vincerla”.UDOGIE - “È straordinario, deve curare la fase difensiva e cercare alle volte di mettere palloni veloci in mezzo senza toccare troppe volte il pallone. Oggi aveva un minutaggio limitato, va gestito perché ha avuto un infortunio delicato. L’abbiamo recuperato per stasera con un minutaggio ridotto, però è cresciuto molto”.