L'allenatore dell'Everton Duncan Ferguson ha spiegato il motivo della sostituzione di Moise Kean dopo meno di 20 minuti dal suo ingresso in campo: ​"Non ho sostituito Kean per la sua prestazione, ma ho dovuto fare un cambio per perdere un po' di tempo. Questo perché ho così tanti attaccanti in panchina, e posso decidere dunque di piazzare un'altra sostituzione. Niente di personale contro di lui".