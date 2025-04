Qual è il miglior sostituto di Yildiz? L'analisi dei numeri fa un solo nome

Getty Images

La partita delle partite



I numeri di Conceição



Due futuri diversi

La, per sostituire Kenan, può contare su Francisco. Un'opzione forse sottovalutata, ma in realtà molto rilevante, specialmente per un motivo: Chico, per dati, numeri, intenzioni e giocate, è l’unico che può davvero raccogliere il testimone forzatamente lasciato dall’attaccante turco. Il rosso rimediato da Yildiz contro il Monza avrà un impatto significativo sul cammino della Juve, ma quanto sarà decisivo lo diranno anche e soprattutto le scelte di Igor Tudor. Già oggi, pur in giornata di riposo, il tecnico ha iniziato a immaginare quale formazione schierare contro il Bologna.Del resto, la sfida del Dall’Ara rappresenta una tappa quasi decisiva. Una vittoria permetterebbe ai bianconeri di giocarsi tutte le carte residue per il quarto posto, presentandosi a Roma con la testa alta e senza il peso di dover inseguire. E si è visto chiaramente, durante l’anno, quanto il fattore mentale abbia inciso sui risultati della Juventus.Il confronto sui numeri tranon è affatto irriguardoso. Anzi. Nei dribbling riusciti, il portoghese viaggia a 1,4 a partita contro l’1,6 del turco. Per xG (expected goals) e xA (expected assists) siamo praticamente in parità: 0,2 per entrambi, con uno scarto minimo di 0,6 xA in favore di Yildiz. Anche sul dato delle grandi occasioni create il bilancio è identico: 6 a testa.Non solo il presente, ma anche il futuro di Conceição e Yildiz sembra andare in direzioni molto diverse. Se KY10 è destinato ad avere un ruolo sempre più centrale nella Juventus — molto, ovviamente, dipenderà dalla qualificazione in Champions e dalle offerte che potrebbero arrivare in estate —, su Francisco Conceição pesano molte più incognite.ltrimenti, sarà inevitabile guardarsi intorno. E Francisco, a sua volta, dovrà valutare nuove opportunità.