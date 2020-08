I dirigenti della Juventus starebbero valutando un clamoroso ritorno: si tratta di Alvaro Morata, che in bianconero ha già giocato dal 2014 al 2016 e tornerebbe a Torino per sostituire Gonzalo Higuain in uscita. E in quella Juve, come compagno di Morata, c'era proprio Andrea Pirlo che pochi giorni fa è diventato il nuovo allenatore della Juve. A riportare la suggestione è Sportitalia, secondo la quale Paratici avrebbe già fatto un primo sondaggio con l'Atletico Madrid.