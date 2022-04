Non solo per sostituire Paulo Dybala. C'è un altro buon motivo per cui la Juve vuole andare in pressing su Nicolò Zaniolo, che fin da ora si preannuncia un nome caldissimo per il prossimo mercato estivo. La vera necessità, secondo quanto riportato da Tuttosport, è innanzitutto quella di innescare Dusan Vlahovic, per cui proprio la Joya sembrava la miccia ideale. Con l'argentino in partenza e Federico Chiesa in cerca della miglior condizione, i bianconeri devono virare su un obiettivo fattibile fin da subito, perchè forse il centravanti serbo non è ancora stato sfruttato a dovere. A giugno, secondo il quotidiano, Arrivabene e Cherubini non acquisteranno dunque un'altra prima punta, ma uno o più "detonatori" in grado di scatenare l'ex viola negli spazi evitando che si faccia abbindolare dal difensore di turno.



Mezz'ala, trequartista, esterno, comunque con il talento per far sì che l'ultimo passaggio non sia solo un'idea ma qualcosa di concretamente realizzabile, il classe 1999 della Roma è stato individuato come il profilo ideale per raggiungere questo obiettivo, ma potrebbe non essere il solo. Per lo scopo, infatti, potrebbero rivelarsi utili anche altri giocatori nel mirino della Juve, da Paul Pogba a Sergej Milinkovic-Savic, passando per Renato Sanches e Jorginho, se si pensa a un'alternativa alle verticalizzazioni. Da sfruttare, naturalmente, anche la produzione delle fasce, ovvero i cross che un buon terzino sinistro saprebbe produrre con continuità. No, non l'Alex Sandro delle ultime stagioni. Ma anche qui, i nomi per progettare il futuro non mancano...