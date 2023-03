La Juve, infatti, deve conoscere il suo presente e futuro in campionato, oltre che sul mercato, per poi poter decidere di muoversi verso l'effettiva ristrutturazione del club. La società, però, si sta comunque guardando attorno per cominciare a porre le basi per il futuro. Tra le prime mosse c'è sicuramente l'investimento su un ds di livello e prospettiva. Se dovessero cadere le inibizioni, la Juventus potrebbe decidere di andare avanti con Federico Cherubini e poi prendere una decisione definitiva più avanti. sottolinea Tuttosport, ma i sondaggi proseguono: dopo Frederic Massara, al Milan fino al 2024, ecco Andrea, che sembra in questo momento aver superato tutti, da Tare a Campos e proprio Massara. All'Atletico Madrid è un'istituzione e ha tre caratteristiche che piacciono al nuovo corso bianconero: mentalità vincente, abitudine a lavorare nell’ottica di un mercato in grado di autosostenersi, capacità di valorizzare i giovani attraverso la struttura del club. E non solo.Come si legge, "aveva colpito molto il suo intervento in registrata al Next Gen Day, il convegno sulle seconde squadre tenutosi allo Stadium a fine novembre: «Sono importanti e strategiche. In Spagna c’è una grande tradizione sulle seconde squadre, tutti i club professionistici ce l’hanno. Danno la possibilità ai giovani di crescere nelle proprie strutture, senza ricorrere a prestiti dove spesso non c’è l’attenzione ai particolari e supporto emotivo ai giovani. Esistono anche criticità, soprattutto a quei giocatori più vicini alla prima squadra. Devono capire qual è la vera condizione. Richiede tempo accettare questa situazione, hanno bisogno di un aiuto a livello di gestione, una vicinanza da chi lavora intorno alle seconde squadre. Non sono ancora maturi per far parte della prima squadra, ma si può cercare la cessione in una squadra di maggior livello. Non bisogna pensare alla propria immagine, bisogna saper accettare la propria condizione, il proprio ruolo e aiutare i giovani ad entrare tra i professionisti». Una visione condivisa dalla Juve. Così può diventare l'idea numero uno e anche il profilo migliore.