Le parole di Pavel Nedved nel corso di un'intervista rilasciata a Dazn sono state chiare: "Andrea Pirlo resta al 100%". Deciso. Sicuro. Convinto, come tutta la Juve, ad andare avanti con l'allenatore debuttante nonostante i risultati deludenti di questa stagione. Il vicepresidente bianconero ha voluto rispondere così alle tante voci che circolavano su un suo possibile addio a fine stagione o addirittura prima che finisca il campionato in caso di clamorosi crolli. Ha stroncato qualsiasi ipotesi per la panchina della Juve, facendo capire che, come riporta Tuttosport, bisogna essere tutti uniti. Nessuno escluso. E' un messaggio indirizzato anche alla squadra, nella quale tutti devono mettere il gruppo prima di se stessi.



LA SVOLTA - Il 3 aprile, giorno del derby contro il Torino, la società si aspetta un'inversione di tendenza per riacquistare un po' di autostima e far salire il morale nello spogliatoio. Dopo l'eliminazione dalla Champions e il ko in casa contro il Benevento - con in mezzo la vittoria col Cagliari - servirebbe proprio una prestazione convincente per iniziare il rush finale della stagione col piede giusto. Nelle prossime 11 partite di campionato servono almeno 25 punti per arrivare alla qualificazione in Champions, portando la media punti dall'attuale 2.04 a 2.27.



IL MESSAGGIO - Prima il derby, poi il recupero col Napoli quattro giorni dopo: in due gare la Juve si gioca gran parte del campionato e la dirigenza lo sa, per questo ha deciso di intervenire duramente nello spogliatoio per riportare nel gruppo compattezza e concentrazione. Le parole di Pavel Nedved suonano come una carica per spingere sull'acceleratore: il ceco è il dirigente che più di ogni altro vive da vicino lo spogliatoio e gli allenamenti, in campo era una furia e anche se oggi è in giacca e cravatta il suo carattere non è cambiato molto. L'obiettivo è sostenere Pirlo e 'svegliare' i giocatori, la società vuole portare avanti il progetto di ringiovanimento della rosa e per questo ha scelto una figura che conosce l'ambiente. Adesso, tutto dipende dai risultati.