Al minuto 69' è stato sospeso il derby di Madrid tra Atletico e Real Madrid. Pochi minuti prima i blancos avevano trovato la rete del vantaggio con una conclusione violenta di Eder Miltao. Il derby numero 233 però è stato momentaneamente sospeso a causa di alcuni tifosi dei Colchoneros. Diversi supporters infatti hanno lanciato degli oggetti durante lo svolgimento della partita. Motivo per cui il direttore di gara è andato dai tecnici per comunicare la sospensione del match come da protocollo. Alcuni giocatori dell'Atletico e lo stesso Simeone sono andati sotto la curva per cercare di calmare le acque. La gara è poi ripresa.