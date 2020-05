1









L'ex calciatore dell'Inter Ruben Sosa ha parlato in un'intervista a La Cuarta, di Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus e 'nuovo' obiettivo dell'Inter di Conte. Ecco le dichiarazioniriprese da fcinternews.it: "Sarebbe molto utile per l’Inter, è un rinforzo stellare. Antonio Conte lo conosce molto bene, sceglie anche i giocatori molto bene. Dovesse arrivare, Vidal darebbe gerarchia alla squadra oltre ad un plus di grinta e dinamismo. E’ un calciatore completo. Il passato alla Juventus? Ma il calcio è così, devi giocare dove vuoi. Mai avrei pensato di giocare nell’Inter quando ero alla Lazio, ma è successo e ho vissuto tre anni meravigliosi, in cui ho fatto molti gol. Oggi vado a Milano e le persone sono molto affettuose".