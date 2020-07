Il "Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli parla a Sky Sport di Maurizio Sarri: "Io sono un grande estimatore di Sarri, l'ho seguito dal Sorrento all'Empoli, alla Juve. Cambiare vuol dire capire i momenti, i giocatori che hai a disposizione. Magari non sarei obiettivo perché sono un grande estimatore di Sarri, ripeto, è un allenatore che stimo tanto, credo abbia trovato qualche difficoltà nel modo di comunicare. A Napoli era più sciolto, ora sembra che lui non proprio come se volesse dire tutto quello che pensa. Come se aveva una maschera e ora se l'è dovuta levare. Penso che nelle grandi squadre il fattore di comunicazione più importante sia quello dell'allenatore. Secondo me è questa la difficoltà che ha trovato, nel mio piccolo, da qua dall'Argentina".