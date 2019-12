Laconosce già tutte le proprie possibili avversarie negli ottavi di finale di Champions League prima delle partite di questo mercoledì sera, dopo che l'Atalanta ha conquistato il secondo posto nel girone C. Era infatti già noto l'elenco di tutte le altre seconde nei gironi:nel gruppo A,nel B,nel F,nel G enel H. Una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen chiuderà al secondo posto nel girone D della Juventus, mentre il Napoli, "argento" nel girone E, non potrà affrontare i bianconeri in un derby italiano agli ottavi.Domani si chiuderanno, invece, i gironi di Europa League, mentre, nella consueta sede di Nyon, si terranno i sorteggi degli ottavi di finale di ChampionsVisibili in diretta TV suIn streaming, invece, si potrà fare affidamento sulle piattaforme Sky Go e Now TV, oltre a Mediaset Play. Per la diretta testuale e tutti gli approfondimenti, invece, appuntamento come sempre su ilBiancoNero.com.