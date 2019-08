Pericolo Barcellona per Napoli, Inter e Atalanta, previsioni morbide per la Juventus. A poche ore dai sorteggi di Champions League a Montecarlo, gli analisti Sisal Matchpoint dicono la loro sugli incroci delle squadre italiane. Lo scenario più probabile per Conte e i suoi (inseriti in terza fascia) sono i blaugrana, a 5,00, alla pari con il Bayern Monaco, mentre il Psg è a 5,50. Insidiosissime anche le scelte dalla seconda fascia, con Real Madrid, Atletico Madrid e Borussia Dortmund tutte a 5,00, mentre dalla quarta spuntano Lokomotiv e Galatasaray, sempre a 5,00. Il Barcellona, riferisce Agipronews, è in prima fila anche per il Napoli (che parte in seconda fascia), a 5,50, seguito dal temibile trio di inglesi composto da Liverpool, Manchester City e Chelsea, tutte a 6,00. Il Valencia è il candidato numero uno dalla terza fascia, a 4,50, in quarta spicca il Lipsia a 5,00. Il cammino più difficile sarà probabilmente quello dell’Atalanta, al via dalla quarta fascia. Per la squadra di Gasperini c’è innanzitutto il testa a testa tra Barcellona e Psg (entrambe a 5,50), poi quello tra Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk (pure a 5,50) e infine quello tra Salisburgo e Olympiacos (alla pari a 5,00). Migliori le aspettative della Juventus, che almeno in tabellone si gode la prima fascia: per i bianconeri le scelte cadono su Tottenham (4,50), Valencia (5,00) e Genk (6,00).