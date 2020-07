1









Tutti eccitati per Real Madrid-Juve, ma nessuno che realizza quanto le due squadre si siano già ampiamente complicate le proprie vite. Rispettivamente contro il Manchester City e il Lione. Tanto ancora da fare prima di poter anche solo realizzare un quarto di finale del genere. Tanto anche da temere, sia da una parte che dall'altra: per quanto possa apparire come uno spettacolo incredibile la sfida tra Ronaldo e il suo passato, i tifosi bianconeri si sono concentrati anche e soprattutto sulla sfortuna che da anni condiziona i cammini europei della squadra di Maurizio Sarri. Insomma, di motivi per farsi sentiri ce n'erano e ci saranno: non vi resta che scoprire qui i migliori tweet.