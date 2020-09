Con le vittorie di Midtjylland, Krasnodar e Salisburgo si è completato il tabellone della Champions League in vista del sorteggio in programma domani pomeriggio, giovedì 1° ottobre, alle ore 17 a Ginevra (diretta su Sky Sport). Squadre divise in quattro fasce, con la Juventus inserita nella prima insieme alle vincitrici di Champions, Europa League e dei rispettivi campionati principali. Non possono essere sorteggiate squadre dello stesso campionato, il rischio per i bianconeri arriva dalla seconda urna dove ci sono molte big europee che puntano alla vittoria finale. Ecco tutte le qualificate alla fase finale divise per fasce.



PRIMA FASCIA: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).



SECONDA FASCIA: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).



TERZA FASCIA: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), Inter (Ita), Olympiacos (Gre), Lazio (Ita), Atalanta (Ita), Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus).



QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Mönchengladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung).