Ci siamo: oggi alle ore 12 l’urna di Nyon darà vita agli ottavi di finale di Champions League. La Juve è, con Napoli e Atalanta, tra le tre squadre italiane ancora impegnate nella competizione, dopo l’eliminazione dell’Inter. La squadra di Sarri si è classificata prima nel Gruppo D, dominato con 5 vittorie e un solo pareggio, contro l’Atletico Madrid, finito secondo.



REGOLAMENTO E DATE - Nessuna squadra può affrontarne una già sfidata nella fase a gironi o proveniente dalle stessa federazione. Le prime classificate giocheranno la gara di ritorno in casa. Le prime quattro gare d'andata degli ottavi si giocheranno tra il 18 e 19 febbraio, le altre quattro il 25 e 26 febbraio. Le prime quattro sfide di ritorno si giocheranno il 10 e 11 marzo, le ultime quattro tra il 17 e 18 marzo.



In base al piazzamento nei gironi, le 16 squadre rimanenti sono state divise in due fasce:

PRIME CLASSIFICATE - Juve (Ita), Barcellona (Spa), Liverpool (Ing), Manchester City (Ing), PSG (Fra), Bayern Monaco (Ger), Valencia (Spa), Lipsia (Ger).



SECONDE CLASSIFICATE - Napoli (Ita), Atalanta (Ita), Atletico Madrid (Spa), Real Madrid (Spa), Tottenham (Ing), Chelsea (Ing), Borussia Dortmund (Ger), Lione (Fra).





POSSIBILI AVVERSARIE JUVE - In base ai criteri sopra espressi, la Juve ha cinque possibili avversarie: Real Madrid, Chelsea, Tottenham, Borussia Dortmund e Lione. I Blancos, secondi nel Gruppo A dietro al PSG, sono lo spauracchio. Dietro di loro temibile il Tottenham, allenato da Mourinho e finalista nell’ultima edizione. Anche il Borussia Dortmund di Favre ha diversi punti di forza e tanti giovani pericolosi, tra cui Sancho, Brandt e Hakimi, seppur anche diverse crepe, soprattutto nella fase difensiva. Il Chelsea, nonostante il blasone, sembra abbordabile, così come il Lione, nettamente la miglior avversaria possibile, almeno ad oggi, per la Juve.



DOVE VEDERLO IN TV - Sarà possibile seguire in diretta alle 12 il sorteggio degli ottavi di finale di Champions sul canale 20 di Mediaset, su Sky Sport 24 e Sky Sport Football e su Eurosport. IlBiancoNero.com vi offrirà la diretta testuale dell’evento.