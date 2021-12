Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni club coinvolti nel sorteggio degli ottavi di finale divorrebbero che la Uefa non liquidi la clamorosa gaffe col semplice cambio dell'azienda responsabile del malfunzionamento del software: quasi tutte le 16 squadre, infatti, vorrebbero che si prendessero provvedimenti verso chi ha contribuito agli errori alla base del rifacimento dei sorteggi.Il primo nome della lista è, capo dell'area competizioni per club, che lunedì ha passato le palline ad. Per i club, infatti, sarebbero troppo forti le implicazioni economiche e sportive per accettare l'incidente senza sanzioni da parte dell'Uefa.Tra i dirigenti più scontenti ci sarebbero quelli del Real Madrid: il presidente, ormai, porta avanti una battaglia durissima con, con la Superlega sullo sfondo.