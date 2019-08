Si terranno domani alle 18.00 i sorteggi di Champions League ( ECCO DOVE VEDERLI IN DIRETTA TV ). La Juve, vincitrice della scorsa Serie A, è nella prima fascia ed è quindi testa di serie. In attesa che si giochino le ultime tre partite dei play-off (Ajax-Apoel, Slavia Praga-Cluj, Club Brugge-Lask), queste sono le altre squadra in corsa e le fasce in cui sono suddivise:LiverpoolBarcellonaBayern MonacoChelseaJuventusManchester CityParis Saint-GermainZenitReal MadridAtlético MadridBorussia DortmundNapoliShakhtar DonetskTottenhamBenficaLioneBayer LeverkusenSalisburgoOlympiacosValenciaInterDinamo ZagabriaLokomotiv MoscaGenkGalatasarayLipsiaStella RossaAtalantaLille