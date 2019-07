Juventus, Roma, Milan e Torino da una parte, Inter, Napoli, Atalanta e Lazio dall'altra. Questi sono gli schieramenti di partenza nel tabellone della Coppa Italia, edizione 2019-2020. Se gli ottavi non faranno scherzetti, o favori, i bianconeri si troveranno di fronte la Roma di Paulo Fonseca e, in un'eventuale semifinale, una, salvo sorprese, tra Milan e Torino. Per una delle quattro big dall'altra parte, la sfida, qualora ci sarà, non avverrà prima della finale.