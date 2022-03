Sono state due settimane amare per le italiane in Champions che, hanno dovuto piegarsi agli inglesi del Liverpool e alle spagnole Atletico Madrid e Villarreal. Non si può dire lo stesso per le altre due impegnate tra Europa League e Conference League, vale a dire Atalanta e Roma, con la Dea che è uscita vittoriosa dalla trasferta di Siviglia grazie alla rete di Boga al 91°, e con i giallorossi che conquistano la qualificazione grazie ad Abraham, anche loro sullo scoccare della sirena. Roma che ha appena scoperto chi incontrerà sul suo destino nel prossimo turno e si tratta di una vecchia conoscenza, i norvegesi del Bodo Glimt