Si sono conclusi da poco i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League, con le italiane che possono tirare un sospiro di sollievo in virtù degli accoppiamenti capitati. Bene Napoli ed Inter, che pescano rispettivamente Eintrach Francoforte e Porto, un pò più complicato invece il destino del Milan, il quale dovrà vedersela con il Tottenham di Antonio Conte. E' andata comunque bene se si pensa che da questo sorteggio hanno preso origine big match come quello in programma tra Bayern Monaco e Psg.