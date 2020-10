4









Al termine del sorteggio di Champions League tenutosi questo pomeriggio a Ginevra, Pavel Nedved commenta così l'esito dell'urna, che ha riservato alla Juventus il Barcellona, la Dinamo Kiev e il Ferencváros come avversari della fase a gironi.



BARCELLONA - "Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante perché mette di fronte quelli che secondo me ancora oggi sono i due migliori giocatori del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un'altra sfida nella sfida". DINAMO KIEV - "La Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu che ha fatto fatto la storia allo Shakhtar e se dovremo andare in Ucraina in inverno sarà una difficoltà in più".



FERENCVAROS - "​Gli ungheresi sono un'incognita, non sono i soliti avversari di Champions, ma conoscendo il calcio ungherese, avranno senz'altro molto talento e dovremo stare attenti, in tutte le gare: è sempre la Champions e ogni squadra può metterti in difficoltà".