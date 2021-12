Intervenuto in serata alla consegna dei Gazzetta Awards, il presidente delGiovanniha detto la sua su quanto accaduto ieri a Nyon durante idegli ottavi di, ripetuti a causa di un errore durante la prima fase dell'estrazione. Ecco le sue parole raccolte da TMW: "Questa è una di quelle cose che fa riflettere, in epoca del digitale anche queste abitudini con le palline hanno mostrato vulnerabilità. Non c'è assolutamente da ironizzare, ma pensate se fosse successo in Italia cosa avreste detto".