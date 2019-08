Sono terminate le ultime partite dei play-off della Champions League e la griglia per la fase a gironi è quindi completa. L'Ajax ha battuto per 2-0 l'Apoel Nicosia piazzandosi in seconda fascia, vittoria anche per lo Slavia Praga contro il Cluj (1-0) ed il Club Burgge contro il LASK (2-1) con le due squadra che si qualificano rispettivamente in quarta e terza fascia. L'appuntamento per il sorteggio è per giovedì 29 agosto alle ore 18.00, la Juve sarà testa di serie ma questo non è abbastanza per evitare un sorteggio privo di rischi. Ecco chi evitare nella fase a gironi della Champions, ricordando ovviamente che non si possono incrociare squadre della stessa nazionalità in questa fase della competizione.



CHI EVITARE - In seconda fascia si rischia di pescare quasi sempre male. Oltre alle due di Madrid c'è anche l'Ajax, orfana di De Ligt e De Jong ma con i soliti Tadic, Zyiech, Van De Beek oltre ovviamente a Ten Hag in panchina. C'è anche il Tottenham finalista della scorsa edizione, più abbordabile il Borussia ma ancora meglio sarebbero Shakhtar e Benfica. In terza fascia occhio a Bayern Leverkusen e Lione che hanno in squadra due obiettivi bianconeri: rispettivamente Harvetz e Dembele. Anche il Valencia non è una squadra semplicissima ma già l'anno scorso la Juve ha vinto agilmente sia all'andate che al ritorno. In quarta fascia c'è da tenere d'occhio il talento del Lipsia ma anche i campi caldi di Galatasaray e Stella Rossa. Pescare una di queste tre assieme a due 'toste' in seconda e terza non sarebbe ideale per la Juve posto che i bianconeri sono una delle squadre da battere in questa competizione è che i problemi saranno soprattutto per le squadre che dovranno affrontare la squadra di Maurizio Sarri.



Prima fascia:

Liverpool

Barcellona

Bayern Monaco

Chelsea

Juventus

Manchester City

Paris Saint-Germain

Zenit



Seconda:

Real Madrid

Atlético Madrid

Ajax

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica



Terza:

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Lione

Valencia

Inter

Dinamo Zagabria

Club Brugge



Quarta:

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

Lipsia

Stella Rossa

Atalanta

Lille

Slavia Praga