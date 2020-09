1









Archiviato il pareggio in campionato con la Roma, la Juve volta pagina: testa alla Champions. Giovedì a Nyon sono in programma i sorteggi per la fase a gironi, i bianconeri sono testa di serie ma la seconda fascia fa paura. Il rischio è quello di pescare squadre come Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United o City. La fase a gironi inizierà il 20 e 21 ottobre, l'ultimo turno è previsto per l'8 e il 9 dicembre. La finale si giocherà il 29 maggio allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.