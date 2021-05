Chiusa la stagione europea con la finale di Champions League vinta dal Chelsea e quella di Europa League dal Villarreal, si può fare un primo quadro delle quattro fasce della prossima Champions League. Già definitive le prime due fasce, che coinvolgono direttamente anche la Juventus inserita nella seconda. Grazie alla vittoria sui Citizens i Blues di Thomas Tuchel vanno in prima fascia così come la squadra di Guardiola che ha vinto la Premier. I nove posti scoperti (tre in terza fascia e sei in quarta) verranno riempiti dopo i preliminari.

Ecco le quarto fasce, in attesa di capire se verranno prese delle sanzioni dalla Uefa per Barcellona, Real Madrid e Juventus per la questione Superlega.



Prima fascia: Manchester City, Atletico Madrid, Inter, Bayern Monaco, Lille, Sporting Lisbona, Villarreal, Chelsea.

Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, JUVENTUS, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund.

Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit.

Quarta fascia: Milan, Wolfsburg.