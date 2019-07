Era stato deciso il primo luglio, nell'assemblea tenutasi in Lega Serie A, nella quale è stato dato il benvenuto alle tre neo-promosse e alla nuova proprietà della Fiorentina, rappresentata da Joe Barone. Diversi i temi all'ordine del giorno, non la prossima Supercoppa tra Juventus e Lazio, si parte dal calendario del campionato 2018/19: sarà sorteggiato e presentato il 29 30 luglio presso gli studi televisivi di Sky. E cioè lunedì. In questi giorni si capirà anche in tema di diritti tv: in ballo resta la proposta di Mediapro, le trattative proseguono spedite e a breve si avrà una decisione. Intanto, riparte il campionato. Almeno il calendario. Lunedì si scopriirà la nuova Serie A.