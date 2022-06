La Juventus segue attentamente il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo. Non è la sola però la Vecchia Signora a monitorare la situazione, soprattutto negli ultimi giorni è stato accostato anche al Milan. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il club rossonero non avrebbe mai presentato un offerta per Zaniolo alla società giallorossa.