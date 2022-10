Dal sito ufficialeil comunicato ufficiale dell'allenamento di oggi.La Juve prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì sera all’Allianz Stadium, contro l’Empoli.Oggi il gruppo ha lavorato in doppia seduta: al mattino si è focalizzato su esercitazioni dedicate allo sviluppo dell'azione e sulle situazioni di gioco per la manovra offensiva. Pomeriggio improntato al lavoro sulla forza su base individuale.. Domani in campo al mattino alla Continassa.