Paul Pogba è sempre più in orbita Juventus. Stando a quanto riporta Sky il centrocampista francese attualmente in forza al Manchester United ma con contratto in scadenza al termine della stagione avrebbe deciso di scartare il Manchester City per il suo futuro. Resta quindi la scelta tra Juventus e Paris Saint Germain ma sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più.