La Juventus vuole rinforzare il centrocampo nel corso del mercato estivo, in vista della prossima stagione. Un nome caldo è quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport la Lazio potrebbe lasciarlo partire per una cifra pari a 50-60 milioni di euro. Resta forte la concorrenza estera in particolare del Paris Saint Germain.