Il Manchester City sembra averci ripensato. Ieri, i Citizens sembravano propensi a salutare definitivamente Leroy Sané, mettendolo sul mercato. Ora, invece, il club inglese non pare più così orientato verso una cessione dell’esterno tedesco. E, se così fosse, si tratterebbe di un addio indiretto a Joao Felix. Infatti, la strategia del City era monetizzare con la cessione di Sané per arrivare all’attaccante portoghese, specialmente dopo la dichiarazione del Benfica. I lusitani hanno fatto sapere di non essere disposti a salutare il proprio giocatore per meno di 120 milioni. Questo dietrofront implicherebbe una parziale ritirata dalla corsa a Joao Felix a cui è iscritta anche la Juventus. I bianconeri devono fronteggiare la concorrenza del Manchester United.