Matthijs De Ligt è stato ormai insignito delle stimmate del leader. Un capitano a vent'anni, come l'ha definito Andrea Pirlo dopo la vittoria in rimonta sul Ferencvaros che ha consegnato alla Juventus la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate d'anticipo. Oggi pomeriggio il difensore olandese ha pubblicato su Instagram due foto tratte dall'allenamento odierno alla Continassa: una lo vede marciare sorridente verso l'obiettivo, l'altra lo vede impegnato in un esercizio aerobico. Metaforicamente, il mix di attitudini mentali perfetto per inseguire il successo.