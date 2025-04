Sorrisi, tanti giovani dalla Next Gen e retroscena: Juventus, il VIDEO dell'allenamento

2 ore fa



Prosegue a pieno ritmo la preparazione della Prima Squadra maschile della Juventus sui campi della Continassa, in vista della prossima sfida di campionato contro il Lecce, in programma sabato 12 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Un appuntamento importante per i bianconeri, che puntano a dare continuità ai recenti risultati positivi sotto la guida di Igor Tudor.







Il club ha pubblicato sui propri canali ufficiali un video con le immagini della seduta odierna: tanti sorrisi, grande partecipazione e, soprattutto, un clima positivo all’interno del gruppo. A spiccare è stata la presenza di numerosi giovani della Juventus Next Gen, a conferma dell’attenzione costante che il club riserva al vivaio e all’integrazione dei talenti emergenti nel progetto della prima squadra.



Nonostante il clima disteso, l’intensità in campo è stata altissima. Tudor ha guidato i suoi con decisione, lavorando su esercitazioni tattiche, possesso palla e situazioni offensive. L’obiettivo è arrivare al meglio alla sfida con il Lecce, fondamentale per restare agganciati alla zona Champions.



La Juventus vuole farsi trovare pronta davanti al proprio pubblico, e la settimana di lavoro alla Continassa sembra promettere bene.