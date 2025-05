Sorrisi, lunghi abbracci e il tributo dello Stadium. È tutto per Sara Gama nella serata delle emozioni

Getty Images

. La numero 3 capitana di mille battaglie in campo e fuori lascia il calcio giocato tra gli applausi scroscianti, come la pioggia dei giorni scorsi su Torino, dell'Allianz Stadium. Saraguidando la fila delle compagne da vera capitana per l'ultima volta. Sorride guardandosi attorno, oggi forse anche lei si lascia un po' prendere dall'emozione. Lei che ci è sempre sembrata così tutta d'un pezzo.Poi l'ingresso in campo per la partita, anche qui guida la fila, un'ultima volta. Lo scambio dei gagliardetti con Csizar etra le due. Via alla partita e anche qui Sara non si risparmia, indica la via alle compagne. Fino al minuto 3 quando è l'intero Stadium ad alzarsi in piedi, insieme alla lavagnetta sollevata da Raffaella Masciadri team manager bianconera. Cambio,. Tutti in piedi, qualche lacrima scende dai volti dei tifosi, dagli spalti si solleva uno striscione bianco con una scritta nera: "Grazie capitana". Peyraud Magnin incita il pubblico, le giocatrici preparano una passerella, Sara Gama esce.ma soprattutto quelle che sono state avversarie di cento battaglie. Un lungo abbraccio con Rosucci, il tempo in questi istanti sembra essersi fermato.

La curva inizia subito a chiamarla: "Ti vogliamo sotto la curva". Sara abbraccia tutte la panchina, lo staff di Canzi e qualche nerazzurra in tribuna (Cambiaghi e Karchouni). Qui inizia il suo giro di campo, che dura per l'intero primo tempo. Si prende il tempo che merita, gli abbracci dai tifosi che merita, firma qualche autografo. Un'era si è chiusa.Al triplice fischio gli abbracci sono ancora tutti per la capitana. Rosucci emozionata le legge una lettera, piena d'amore ma da cui colpisce una frase:. Le compagne tutte con una maglia celebrativa con scritto "Legend" e tra le mani uno striscione che recita: "Grazie capitano. Sei stata la guida di una svolta epocale per NOI e per il calcio femminile italiano".In una giornata di festa si chiude un'era. Grazie Sara.