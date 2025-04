Sorrisi, emozioni e lacrime, la Juventus Women vince lo Scudetto: il cielo sopra a Biella è tricolore

Getty Images

Oggi è uno di quei giorni che si aspettano trepidanti per una stagione. Non a caso a Biella splende il sole dopo giorni di pioggia ed allerta meteo. Anche il cielo sopra a Biella sorride e si dipinge di tricolore con anticipo rispetto all'adunata nazionale degli Alpini in programma il prossimo maggio. La Juventus Women è campionessa d'Italia. Le bianconere di Max Canzi oggi scrivono una pagina di storia indelebile portando a casa così il sesto titolo della storia della Vecchia Signora nata nel 2017 da un foglio bianco e dalla mano sapiente e saggia di Stefano Braghin con la collaborazione di Rita Guarino.

Appena un anno fa la Juventus era in piena tempesta: l'addio da Joe Montemurro, e l'incertezza su ciò che sarebbe stato. Oggi la realtà supera le migliori delle aspettative e la Juventus Women è Campionessa d'Italia. La vittoria contro il Milan è esattamente ciò che serviva per l'aritmetica, per la chiusura di un capitolo nel migliore dei modi.Non è stato sempre tutto semplice, ma a mettere in piedi una macchina perfetta è stato il nuovo tecnico Max Canzi, in grado di mixare nel migliore dei modi l'esperienza delle "veterane" come Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Martina Rosucci con la spensieratezza e anche quel pizzico di inesperienza della giovani Chiara Beccari, Eva Schatzer e Sofia Cantore. Sapendo andare oltre le difficoltà, anche le più difficili e inattese come l'addio di Arianna Caruso a gennaio e l'infortunio di Sara Gama.A Biella oggi risuona Country Roads e il clima è quello delle grandi occasioni. Qualche sorriso in più del solito, qualche lacrima. Lo Scudetto però dopo due anni di assenza ritorna a Torino e ad essere cucito sul petto e sul cuore delle bianconere.Sarà lo Scudetto delle lacrime di Lisa Boattin, dell'esplosione di Sofia Cantore (o Sofia Cangoals) che pensava di "essere scarsa", delle intramontabili Cristiana Girelli e Barbara Bonansea. Della ritrovata Martina Rosucci, che nei momenti di difficoltà non si è mai nascosta ed ha sempre avuto le parole giuste per ricordare a tutti di continuare a credere nel tricolore. Perchè, come dopo ogni giorno di pioggia, alla fine torna il sole. Proprio come accaduto quest oggi a Biella.





