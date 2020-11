Clima Champions in casa Juve. Nella mattinata di oggi la squadra si è allenata alla Continassa prima di partire direzione Budapest dove domani sera affronterà il Ferencvaros ( QUI tutta la giornata live minuto per minuto). Sorrisi e sguardi concentrati tra i giocatori, sanno che dopo il ko col Barça è un appuntamento da non fallire per non complicarsi la vita nella qualificazione agli ottavi.