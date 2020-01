Quando si dice un allenamento... speciale!

Numeri, qualche risata, ma senza scordare l'intensità. La giornata alla Continassa è andata via leggera, quasi, per i giocatori della Juventus.postato su Twitter dal profilo ufficiale della squadra, sono stati tanti i momenti divertenti della seduta odierna., passando per i tacchi di Ronaldo o per il rinnovato gioco fatto apposta per i portieri. Insomma, buon divertimento dalla Continassa.