in casa Barcellona, con. Il cileno, infatti, non viveva un grande momento, anche per colpa della conflittualità con l'allenatore argentino. Ora, però, sembra aver ritrovato la serenità, come testimoniato dalle ultime foto postate su Twitter dall'account ufficiale del giocatore. Durante l'allenamento con i blaugrana,, se non altro per quel sorriso d'intesa con Messi: si sa come la Pulce abbia molta voce in capitolo su chi va e chi resta al Barcellona.