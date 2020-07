La Juventus Women ha postato oggi sul suo profilo Twitter delle foto da un'assolata Vinovo, nelle quali sono trasmessi tutti i messaggi positivi che il calcio femminile vuole dare. C'è il portiere Laura Giuliani che inizia la settimana con un "ok" e un gran sorriso. C'è la svedese Linda Sembrant che saluta le compagne con un italianissimo "Buongiorno". C'è poi Martina Rosucci che, da buona fan di Marchisio, viene ritratta in una fase impegnativa dell'allenamento e scrive "Keep calm and play simply".