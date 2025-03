Sorrento-Juventus Next Gen 0-0 LIVE: traversa di Guadagni

Getty Images



La diretta di Sorrento-Juventus Next Gen

Le formazioni di Sorrento-Juventus Next Gen

Del Sorbo

Guadagni

Cuccurullo

Blondett

Musso

Panico

Guarracino

Cangianiello

Di Somma

Vitiello

Palella



Juventus Next Gen (3-5-2)

Daffara

Turicchia

Scaglia

Gil

Pietrelli

Comenencia

Faticanti

Macca

Puczka

Semedo

Afena-Gyan

in campo oggi, mercoledì 12 marzo: davanti avranno il Sorrento, allo stadio Viviani di Potenza. E' la giornata numero 31 di Serie C, girone C.23' - Grande palla di Guadagni per Musso, Scaglia non ci arriva ed è Daffara a farsi decisivo nell'uscita bassa.21' - Primo tentativo della Juve con Felix Afena-Gyan. Parte da sinistra e si accentra, cerca il primo palo col destro e non lo trova.7' - Cross dalla destra di Guadagni. Palla che s'impenna e tocca la parte alta della traversa.1' - Calcio d'inizio.: Harrasser, Colombini, Biagetti, Carotenuto, Carillo, Scala, Riccardi, Polidori, Matera, Morleo, Colangiuli, Russo, Esposito.: Giovanni Ferraro.: Scaglia S., Cat Berro, Mancini, Cudrig, Poli, Citi, Owusu, Perotti, Turco, Villa, Deme, Adzic, Papadopoulos.: Massimo Brambilla.