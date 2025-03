Sorrento-Juventus Next Gen 0-1, PAGELLE: decide Adzic! E Mancini fa buona confusione

AFP via Getty Images

Due interventi importanti e in generale una tenuta che ha aiutato la difesa. E' stata più dura del previsto.Mezza sbavatura, e un po' di risposte. Ha guidato il reparto con l'attenzione che serviva. Soprattutto quando c'era da alzare il livello.Ha giocato buona parte del match con un giallo fondamentale. E' tornato comunque bene dopo la squalifica.Più bloccato e meno libero di correre all'impazzata, come piace a lui. Ugualmente utilissimo.Poco sprint, sprazzi di qualità, certamente maggiori aspettative. Si può fare di più. (dal 64'Buonissimo sacrificio. Poi trova pure la proiezione offensiva. Dal suo cross nasce il calcio di rigore).

Tutto sommato, la prova che voleva Brambilla. Ritmo e costanza, bravo a imbucare spesso i compagni.Niente di clamoroso, ma pure una prova di corsa e sacrificio. Ha raccolto quanto seminato finora. (dal 63'Cosa chiedere a questo ragazzo? Che incida. L'ha fatto con il rigore più pesante).Il mancino è educatissimo, e alla fine la Juve passa tanto da lui. Peccato non riesca a essere incisivo. Non fino in fondo. (dall'80'Un po' impacciato, un po' in difficoltà)Sottotono. O comunque soltanto per qualche lampo, attimi in cui sembrava poter cambiare la partita. Senza Guerra, era lui a dover trascinare. (dal 63'Buone promesse, poche mantenute).Pochissima roba. Nemmeno una sgasata. Afena Gyan si è fermato alle pur nobilissime intenzioni.Non segna da mesi e Brambilla non ha alternative. Dura andare avanti così, però. Sembra decontestualizzato. (dall'80'Buonissima confusione: il rigore è merito suo)Vittoria che ripaga della sfortuna precedente. E che almeno blocca la serie negativa di due sconfitte. E che muove la classifica. Ora si apre un finale pazzesco.