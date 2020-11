Cresciuto nella Juventus prima di girare l'Italia, l'ex portiere Stefano Sorrentino - il primo italiano in Italia a parare un rigore a Ronaldo - ha commentato così il 'caso' Dybala: "E' un potenziale campione che al momento sta accusando il colpo - ha detto Sorrentino a Pressing - C'è un Morata in grande forma e l'argentino lo soffre, come sta soffrendo anche la situazione legata al rinnovo; è vero che in campo non si pensa al contratto, ma per arrivare al giorno della partita ce ne sono tanti altri di mezzo".