Non si presenterà nel migliore dei modi il Torino che sabato affronterà la Juventus nel derby. La squadra di Giampaolo non gira e anche il portiere Salvatore Sirigu è entrato nel mirino della critica. A difenderlo, è un suo ex collega Stefano Sorrentino, che sulle pagine di Tuttosport è convinto che "parerà un rigore a Ronaldo e sarà la svolta". L'ex Chievo sa bene come si fa, è stato lui il primo e unico portiere ad aver parato un rigore a CR7 in Italia.