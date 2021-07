Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, del Torino, del Palermo e di altre squadre, viene ricordato anche per essere stato il primo a neutralizzare Cristiano Ronaldo dal dischetto da quando CR7 è arrivato alla Juventus.

Queste le parole di Sorrentino a Radio 24:

"Tutti si ricordano che sono stato il primo a parare un rigore a Ronaldo, per me sono tutti uguali, ho realizzato di aver fatto una cosa importante quando ho preso il telefono dopo e ho trovato i messaggi. Per dire, spesso quando sei in campo non capisci che ti succede."



SU GIGIO DONNARUMMA - "Migliore al mondo per distacco e non solo per i rigori parati, ma per la personalità, per essere stato capace di mettere da parte le polemiche, riuscire a staccarsi dal mondo per restare concentrato ed essere decisivo ti fa capire quanto lui è grande".