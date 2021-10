L’ex portiere di Chievo e Palermocosì a Mediaset: "Lukaku si è inventato un gran gol, giocando un primo da tempo protagonista. Nel secondo ha fatto invece più lavoro sporco e cercato di far salire la squadra, vedendosi annullare un altro bel gol per un fuorigioco millimetrico. Lukaku è un grandissimo giocatore e, come Theo Hernandez e Pogba, deve dire grazie al campionato italiano. Tutti e tre sono diventati infatti grandi calciatori proprio in Serie A. Il campionato italiano è quello più bello e più difficile".